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    Crevice nozzle | Kärcher

    Duza neagră cu buton galben, utilizată pentru aspiratoare Kärcher, pe fundal alb.

    Crevice nozzle

    Cod produs: 2.885-916.0

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