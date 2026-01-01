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    Drujba profesionala cu acumulator CS 400/36 Bp | Kärcher

    Fierăstrău electric Kärcher Professional, gri, cu mâner negru și buton galben, pe fundal alb.

    Drujba profesionala cu acumulator

    CS 400/36 Bp

    Cod produs: 1.042-504.0

    • Frână mecanică pentru lanț