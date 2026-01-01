Drujba profesionala cu acumulator CS 400/36 Bp pack *EU | Kärcher

Face excelent față provocării de a efectua întreținerea zilnică a locuinței, lucrări de grădinărit sau de a elimina daunele provocate de furtuni, de a efectua mici activități forestiere sau lucrări de îmbunătățire în parcuri și zone urbane: ferăstrăul robust cu lanț CS 400/36 Bp Pack de la Kärcher, alimentat cu acumulatori. Ferăstrăul este perfect echilibrat și se simte foarte ergonomic în mâna ta, cu vibrații minime și absolut fără nici un gaz de eșapament. Este mai puțin zgomotos decât aparatele alimentate cu benzină și are costuri relativ scăzute de operare și întreținere.

Frână mecanică pentru lanț Oprește imediat lanțul în caz de recul. Lubrifiere automata a lantului Lubrifiere optimă a lanțului pentru o durată lungă de viață. Reduce efortul de întreţinere. Rezervor integrat de ulei cu vizor de inspecție Nivelul de umplere este clar vizibil și ușor de citit. Capac rezervor de ulei atașat pentru a preveni scurgerile. Chei combinate integrate Permite retensionarea rapidă a lanțului. Lanțul și șina sunt ușor de schimbat. Rapidă și puternică O viteză mai mare a lanțului, de 23 m/s, asigură tăieri mai rapide și mai precise. Performanță ridicată, la egalitate cu aparatele alimentate cu benzină, chiar și în cazul esențelor tari de lemn. Motor fără perii Efort minim de întreținere și durată lungă de viață. Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată. Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități. Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului. Fara emisii de substante periculoase sau CO2 Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului. Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice Muncă fără efort pe perioade lungi de timp. Protejează sănătatea utilizatorului. Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină Deosebit de economic, deoarece nu există costuri de funcționare, de exemplu pentru benzină.