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    Drujba profesionala cu acumulator CS 400/36 Bp pack *EU | Kärcher

    Motofierăstrău Kärcher gri și galben, cu lamă metalică, pe fundal alb.

    Drujba profesionala cu acumulator

    CS 400/36 Bp pack *EU

    Cod produs: 1.042-505.0

    • Frână mecanică pentru lanț