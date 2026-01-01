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    Quick-fitting pipe union coupler trapezo 21150000 Karcher | Kärcher

    Adaptor Kärcher gri cu margine galbenă, cilindric, cu detalii texturate pe suprafață.

    Cupă rapidă

    Cod produs: 2.115-000.0

    Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.
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