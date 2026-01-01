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    Quick-fitting pipe union plug nipple tra 21150010 Karcher | Kärcher

    Adaptor metalic Kärcher cu filet și garnitură de cauciuc, pe fundal alb.

    Cupă rapidă

    Cod produs: 2.115-001.0

    Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.
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