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    Articulated joint M18x1,5 44810390 Karcher | Kärcher

    Racord Kärcher din metal și plastic, cu o formă cilindrică și o rotiță de reglare neagră.

    Cuplă articulată M18x1,5

    Cod produs: 4.481-039.0

    Cuplă articulată de înaltă presiune: Datorită reglajului continuu al unghiului de până la 120°, acest instrument este ideal pentru a curăța fără efort zonele greu accesibile. Atașați la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.
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