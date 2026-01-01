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    Articulated joint TR 20 41120570 Karcher | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățare, cu duză gri și conector metalic, pe fundal alb.

    Cuplă articulată TR 20

    Cod produs: 4.112-057.0

    Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașați direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.
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