Articulated joint TR 20 41120570 Karcher | Kärcher

Datorită reglajului continuu al unghiului cuplei articulate de înaltă presiune - până la 120° - puteți curăța fără efort zonele greu accesibile în timpul operațiunilor de curățare cu înaltă presiune. Această sculă vă permite să curățați rapid și eficient aparatele, vehiculele, șasiurile, fațadele, acoperișurile și multe alte elemente. Este atașată, foarte ușor și comod, direct pe lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.