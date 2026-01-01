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    Cuplu cu rotatie 44010910 Karcher | Kärcher

    Adaptor de alamă cu filet exterior și capac negru din plastic, pe fundal alb.

    Cuplă flietantă

    Cod produs: 4.401-091.0

    Cuplajul rotativ Karcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord M 22 x 1,5 m. Cu protectie de prindere.
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