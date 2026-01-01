☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Cupla 41110370 Karcher | Kärcher

    Conector metalic cu filet, corp din alamă și protecție din plastic negru, pe fundal alb.

    Cupla

    Cod produs: 4.111-037.0

    Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.
    Solicită o ofertă