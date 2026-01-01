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    Cupla 44030020 Karcher | Kärcher

    Adaptor de conectare Kärcher, din alamă, cu filet exterior, înconjurat de un manșon negru din plastic.

    Cupla

    Cod produs: 4.403-002.0

    Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.
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