Cuplare rapida 64014580 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.401-458.0Pentru modificarea rapida a diferitelor tevi de pulverizare si accesorii. Adaptarea optima la accesoriile Karcher, in special pentru conectarea intre pistol si teava de pulverizare. Cu M 22 x 1,5 mama.
Filet de racordare
M22 x 1,5
Greutate (g)
320
Greutate cu ambalaj (kg)
0.4
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.