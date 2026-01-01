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    Cuplare rapida 64014580 Karcher | Kärcher

    Conector Kärcher galben-negru, cu filet metalic, pe fundal alb.

    Cuplare rapida

    Cod produs: 6.401-458.0

    Pentru modificarea rapida a diferitelor tevi de pulverizare si accesorii. Adaptarea optima la accesoriile Karcher, in special pentru conectarea intre pistol si teava de pulverizare. Cu M 22 x 1,5 mama.
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