☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Curatitor activ, alcalin RM 81 ASF 62955590 Karcher | Kärcher

    Container IBC galben cu capac roșu, înconjurat de un cadru metalic, etichetat Kärcher pe lateral.

    Curatitor activ, alcalin RM 81 ASF

    Cod produs: 6.295-559.0

    Concentrat pentru curatarea cu inalta presiune, pentru curatare activa si protectie a materialelor, pentru indepartarea murdaririlor de ulei, grasime si minerale. Pentru curatarea prelatelor, a autoturismelor si a motoarelor. Fara NTA.
    Solicită o ofertă