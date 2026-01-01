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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
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Cod produs: 6.295-556.0Concentrat pentru curățare cu presiune înaltă, cu o acțiune puternică și totodată delicată pentru îndepărtarea murdăriei persistente de ulei, grăsimi și depuneri minerale. Potrivit pentru curățarea vehiculelor, prelatelor și motoarelor. Fără NTA.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
12
Greutate cu ambalaj (kg)
11.5
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare