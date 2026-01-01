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    Recipient galben de detergent alcalin Kärcher PressurePro RM 81, etichetă cu imagini de curățare profesională.

    Curatitor activ, alcalin RM 81 ASF

    Cod produs: 6.295-556.0

    Concentrat pentru curățare cu presiune înaltă, cu o acțiune puternică și totodată delicată pentru îndepărtarea murdăriei persistente de ulei, grăsimi și depuneri minerale. Potrivit pentru curățarea vehiculelor, prelatelor și motoarelor. Fără NTA.
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