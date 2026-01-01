Datorită formulei sale alcaline, fără silicon și ușor separabile, PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 de la Kärcher este un agent de curățare cu presiune înaltă aproape universal pentru o gamă largă de aplicații. Este potrivit pentru utilizări în industria auto, inclusiv spălarea vehiculelor și a motoarelor sau curățarea prelatelor, precum și în agricultură pentru curățarea utilajelor. Industria alimentară beneficiază de asemenea de formula sa foarte concentrată și în același timp delicată cu materialele, care îndepărtează fără efort murdăria puternică de ulei, grăsimi, zahăr și proteine. Suprafețele, benzile transportoare, lăzile, rezervoarele, butoaiele, camerele frigorifice din bucătăriile profesionale, măcelării și abatoare devin igienic curate. În plus, PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81 este potrivit pentru curățarea cu apă fierbinte sub presiune și poate fi utilizat în etapa de abur până la 150°C.