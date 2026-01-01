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    Butoi albastru Kärcher cu etichetă albă, conținând detergent profesional alcalin RM 81.

    Curatitor activ, alcalin RM 81 ASF

    Cod produs: 6.295-558.0

    Concentrat pentru curatarea cu inalta presiune, pentru curatare activa si protectie a materialelor, pentru indepartarea murdaririlor de ulei, grasime si minerale. Pentru curatarea prelatelor, a autoturismelor si a motoarelor. Fara NTA.
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