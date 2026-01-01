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    Curatitor pentru hale de spalat si gresie RM 841 ASF 62954190 | Kärcher

    Recipientă mare, roșie, cu etichetă Kärcher RM 841, capac alb, pe fundal alb.

    Curatitor pentru hale de spalat si gresie RM 841 ASF

    Cod produs: 6.295-419.0

    Acest concentrat acid pentru hale pentru spalare si pentru curatarea de gresie indeparteaza repede si eficient calcarul, grasimea, resturi de sapun si urme de rugina.
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