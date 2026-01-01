Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA

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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
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Cod produs: 6.295-539.0Curatatorul pentru podele puternic indeparteaza in detaliu cele mai dure murdariri percum ulei, grasime, funingine, sange sau albumina. Sarac in spuma. Potrivit pentru prelucrarea cu curatatoare de suprafete. Fara NTA.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
14
Greutate (kg)
11.1
Greutate cu ambalaj (kg)
11.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
290 x 190 x 230
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare