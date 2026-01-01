Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Recipientul galben de detergent Kärcher RM 750, etichetat profesional, cu text și imagini alb-negru pe etichetă.

    Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA

    Cod produs: 6.295-539.0

    Curatatorul pentru podele puternic indeparteaza in detaliu cele mai dure murdariri percum ulei, grasime, funingine, sange sau albumina. Sarac in spuma. Potrivit pentru prelucrarea cu curatatoare de suprafete. Fara NTA.
    Solicită o ofertă