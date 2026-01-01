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    Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA | Kärcher

    Butoi albastru cu etichetă Kärcher RM 750, pe fundal alb.

    Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA

    Cod produs: 6.295-540.0

    Curatatorul pentru podele puternic indeparteaza in detaliu cele mai dure murdariri percum ulei, grasime, funingine, sange sau albumina. Sarac in spuma. Potrivit pentru prelucrarea cu curatatoare de suprafete. Fara NTA.
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