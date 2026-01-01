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    Bidon alb de detergent Kärcher RM 748, etichetă cu text și imagine a unui coridor interior.

    Curatitor spray RM 748

    Cod produs: 6.295-162.0

    Emulsie pulverizanta anti alunecare pentru toate suprafetele statificate. Repara si improspateaza suprafetele stratificate.
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