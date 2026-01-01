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    Dezintegrator allround RM 769 62954900 Karcher | Kärcher

    Detergent universal Kärcher RM 770, sticlă albă cu etichetă profesională, capac alb.

    Curatitor universal, fara agenti activi RM 770

    Cod produs: 6.295-489.0

    Curatator puternic pentru covor si perne. Sporeste puterea de respingere a mizeriei vizibil, deoarece nu contine tensid. Remurdarirea este redusa in mod vizibil iar intervalele de curatare sunt prelungite.
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