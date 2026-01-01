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    Aspirator vertical cu perie CV 30/1 | Kärcher

    Aspirator vertical Kärcher Professional, gri cu detalii galbene, pe fundal alb.

    Aspirator vertical cu perie

    CV 30/1

    Cod produs: 1.023-980.0