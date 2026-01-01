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    Aspirator vertical Kärcher gri, cu furtun flexibil și accesoriu de curățare detașat.

    Aspirator vertical cu acumulator

    CV 30/2 Bp Adv

    Cod produs: 1.023-206.0

    Detectarea automată a podelei, funcția de curățare a periei, garda la sol scăzută și duza de suprafață: CV 30/2 Bp Adv este primul aspirator vertical cu perie alimentat de baterie pentru toate covoarele și suprafețele dure.
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