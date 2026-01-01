Cu duza de suprafață suplimentară ca standard: Aspiratorul profesional vertical CV 30/2 Bp Adv alimentat de baterii impresionează prin rezultate de curățare de top și ușurință în utilizare. Aspiratorul profesional cu perie fără fir și compact este perfect adaptat tuturor suprafețelor dure și covoarele datorită detectării automate a podelei. Fibrele pardoselilor textile sunt curățate temeinic și îndreptate vizibil. Cu garda la sol deosebit de scăzută, aspiratorul vertical cu perie, cu baterie este perfectă în curățarea clădirilor sau pentru sectorul hotelier pentru curățarea sub paturi și alte corpuri de mobilier. De asemenea, practică: funcția de auto-curățare rapidă și igienică a periei cu role, care poate fi activată convenabil cu un comutator pentru picior. Firele de păr preluate de peria cu role sunt separate, iar restul sunt apoi aspirate automat. Comutatorul ON/OFF, modul eco!efficiency și afișajul LED al rulării rămase a bateriei pe mânerul inovator completează mașina. Vă rugăm să rețineți atunci când comandați că pentru CV 30/2 BpAdv bateria puternică Kärcher Battery Power+ și încărcătorul compatibil al bateriei trebuie comandate separat. Opțional este disponibil un filtru HEPA-14 extrem de eficient.

Detectare automată a podelei Adaptarea automată a performanței de curățare la suprafața respectivă. Rezultate superbe de curățare pe podele textile și dure. Funcția de autocurățare a periei cu role folosind comutatorul cu picior Firele de păr culese de perie sunt separate și aspirate. Curățare rapidă și eficientă a periei cu role fără a fi nevoie să o scoateți. Curățare fără contact și, prin urmare, deosebit de igienică a periei cu role. Accesorii versatile Duză de suprafață flexibilă pentru curățarea pardoselilor, a dulapurilor și pentru lucrări deasupra capului. Duză practică pentru tapițerie și duză pentru rosturi. Mâner multifuncțional, inovator, cu afișaj LED Cu comutator ON/OFF ergonomic. Cu modul eco!efficiency: extinde durata de funcționare a bateriei, reduce zgomotul de funcționare. Afișaj LED cu afișare practică a autonomiei rămase a bateriei. Design compact cu gardă la sol foarte mică Aspiratorul flexibil poate fi aliniat plat pe podea. Permite aspirarea fără efort sub paturi și alte corpuri de mobilier. Platformă pentru baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V Compatibil cu toate bateriile Kärcher Battery Power+ de 36 V și bateriile Battery Power. Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.