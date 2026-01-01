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    Aspirator vertical Kärcher CV 38/2, negru, cu saci de praf albi alăturați.

    Aspirator vertical cu acumulator

    CV 30/2 Bp Anniversary Edition

    Cod produs: 1.023-209.0

    Primul aspirator vertical cu perii cu baterii profesional pentru toate suprafețele cu covoare și dure: CV 30/2 Bp Anniversary Edition în negru. Cu detectare automată a podelei, gardă la sol redusă și funcție de curățare a periei.
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