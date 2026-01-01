Pentru aniversarea a 90 de ani Kärcher: CV 30/2 Bp Anniversary Edition în negru este primul aspirator vertical cu perii cu baterii pentru curățarea profesională a tuturor suprafețelor cu covoare și dure. Se adaptează perfect la tipul de pardoseală datorită detectării automate a podelei. Peria puternică curăță temeinic fibrele pardoselilor textile și le îndreptează vizibil. Datorită înălțimii sale excepțional de mici, aspiratorul vertical cu perii cu baterii curăță fără efort și sub paturi și mese. Un alt avantaj: funcție de autocurățare rapidă și igienică. Părul preluat de peria cilindrică este tăiat folosind comutatorul de la picior, iar resturile sunt apoi aspirate automat. Aspiratorul vertical cu perii cu baterii are un design foarte ușor de utilizat și dispune de un mâner inovator: comutator on/off, mod eco!efficiency și afișaj LED care indică timpul de funcționare rămas al bateriei. Vă rugăm să rețineți: pentru această versiune, bateria Kärcher Battery Power+ și încărcătorul de baterii compatibil trebuie comandate separat. Un filtru HEPA-14 ultra-eficient este, de asemenea, disponibil ca opțiune suplimentară. Caracteristica specială a ediției aniversare este că un total de 11saci de filtrare din fleece sunt incluse în scopul livrării pentru a marca aniversarea companiei.

Detectare automată a podelei Adaptarea automată a performanței de curățare la suprafața respectivă. Rezultate superbe de curățare pe podele textile și dure. Funcția de autocurățare a periei cu role folosind comutatorul cu picior Firele de păr culese de perie sunt separate și aspirate. Curățare rapidă și eficientă a periei cu role fără a fi nevoie să o scoateți. Curățare fără contact și, prin urmare, deosebit de igienică a periei cu role. Mâner multifuncțional, inovator, cu afișaj LED Cu comutator ON/OFF ergonomic. Cu modul eco!efficiency: extinde durata de funcționare a bateriei, reduce zgomotul de funcționare. Afișaj LED cu afișare practică a autonomiei rămase a bateriei. Design compact cu gardă la sol foarte mică Aspiratorul flexibil poate fi aliniat plat pe podea. Permite aspirarea fără efort sub paturi și alte corpuri de mobilier. Platformă pentru baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V Compatibil cu toate bateriile Kärcher Battery Power+ de 36 V și bateriile Battery Power. Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.