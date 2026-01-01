CV 30/2 Bp, cu o capacitate a rezervorului de 3 litri, este primul aspirator vertical cu perie alimentat de baterii pentru curățarea profesională a tuturor covoarelor și suprafețelor dure. Este perfect adaptat la curățarea podelei datorită detectării automate a podelei. Peria puternică curăță bine fibrele pardoselilor textile si le îndreptă vizibil. Aspiratorul vertical cu perie, compact și manevrabil alimentat de baterii curăță cu ușurință paturile și alte corpuri de mobilier datorită gărzii la sol deosebit de scăzute. Acest lucru îl face perfect pentru curățarea clădirilor de birouri sau în sectorul hotelier. Un alt avantaj: funcția de autocurățare rapidă și igienică a periei cu role. Firele de păr preluate de peria cu role sunt separate, cu ajutorul comutatorului pentru picior, iar restul sunt apoi aspirate automat. Aspiratorul vertical cu perie fără fir CV 30/2 Bp are un design foarte ușor de utilizat, oferind un mâner inovator: comutator ON/OFF, mod eco!efficiency și afișaj LED cu afișaj cu afișaj al rulării rămase a bateriei. Vă rugăm să rețineți atunci când comandați că pentru această versiune bateria puternică Kärcher Battery Power+ și încărcătorul compatibil al bateriei trebuie comandate separat. Opțional este disponibil un filtru HEPA-14 extrem de eficient.

Detectare automată a podelei Adaptarea automată a performanței de curățare la suprafața respectivă. Rezultate superbe de curățare pe podele textile și dure. Funcția de autocurățare a periei cu role folosind comutatorul cu picior Firele de păr culese de perie sunt separate și aspirate. Curățare rapidă și eficientă a periei cu role fără a fi nevoie să o scoateți. Curățare fără contact și, prin urmare, deosebit de igienică a periei cu role. Mâner multifuncțional, inovator, cu afișaj LED Cu comutator ON/OFF ergonomic. Cu modul eco!efficiency: extinde durata de funcționare a bateriei, reduce zgomotul de funcționare. Afișaj LED cu afișare practică a autonomiei rămase a bateriei. Design compact cu gardă la sol foarte mică Aspiratorul flexibil poate fi aliniat plat pe podea. Permite aspirarea fără efort sub paturi și alte corpuri de mobilier. Platformă pentru baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V Compatibil cu toate bateriile Kärcher Battery Power+ de 36 V și bateriile Battery Power. Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.