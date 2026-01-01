Aspirator vertical cu acumulator CV 30/2 Bp Pack | Kärcher

Aspirator vertical cu perie inovator și ușor de utilizat CV 30/2 Bp Pack cu o capacitate de 3 litri este primul aspirator profesional vertical cu perie alimentat de baterii, care asigură o performanță excelentă de curățare pe toate covoarele și suprafețele dure datorită detectării automate a podelei. Peria puternică curață bine fibrele pardoselilor textile și le îndreptă vizibil. Personalul de curățenie din domeniul curățeniei clădirilor sau din sectorul hotelier beneficiază de funcția de autocurățare rapidă și igienică a periei cu role, care poate fi activată convenabil cu comutatorul pentru picior. Firele de păr preluate de peria cu role sunt separate, iar restul sunt apoi aspirate automat. Aspiratorul vertical cu perie fără fir, compact și manevrabil, cu gardă la sol deosebit de scăzută, curăță cu ușurință sub paturi și alte corpuri de mobilier. Mânerul inovator al CV 30/2 Bp Pack are un comutator ON/OFF, modul eco!efficiency și un afișaj al rulării rămase a bateriei prin intermediul afișajului LED. Echipat standard cu baterie puternică Kärcher Battery+ și încărcător rapid. Un filtru HEPA-14 extrem de eficient este, de asemenea, disponibil opțional.

Detectare automată a podelei Adaptarea automată a performanței de curățare la suprafața respectivă. Rezultate superbe de curățare pe podele textile și dure. Funcția de autocurățare a periei cu role folosind comutatorul cu picior Firele de păr culese de perie sunt separate și aspirate. Curățare rapidă și eficientă a periei cu role fără a fi nevoie să o scoateți. Curățare fără contact și, prin urmare, deosebit de igienică a periei cu role. Mâner multifuncțional, inovator, cu afișaj LED Cu comutator ON/OFF ergonomic. Cu modul eco!efficiency: extinde durata de funcționare a bateriei, reduce zgomotul de funcționare. Afișaj LED cu afișare practică a autonomiei rămase a bateriei. Design compact cu gardă la sol foarte mică Aspiratorul flexibil poate fi aliniat plat pe podea. Permite aspirarea fără efort sub paturi și alte corpuri de mobilier. Platformă pentru baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V Compatibil cu toate bateriile Kärcher Battery Power+ de 36 V și bateriile Battery Power. Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.