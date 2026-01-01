☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator vertical cu acumulator CV 30/2 Bp Pack | Kärcher

    Aspirator vertical Kärcher, gri, cu mâner ergonomic și furtun flexibil.

    Aspirator vertical cu acumulator

    CV 30/2 Bp Pack

    Cod produs: 1.023-201.0

    CV 30/2 Bp Pack este primul aspirator vertical cu perie alimentat de baterii pentru toate covoarele și suprafețele dure. Cu detecție automată a podelei, gardă la sol redusă și funcție de curățare a periei.
    Solicită o ofertă