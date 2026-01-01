Aspirator vertical cu acumulator CV 30/2 Bp Pack | Kärcher

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Aspirator vertical cu acumulator
Cod produs: 1.023-201.0CV 30/2 Bp Pack este primul aspirator vertical cu perie alimentat de baterii pentru toate covoarele și suprafețele dure. Cu detecție automată a podelei, gardă la sol redusă și funcție de curățare a periei.
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Vacuum (mbar / kPa)
187 / 18.7
Debit aer (l/s)
34
Performanță evaluată (W)
420
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
64
Capacitate container (l)
3
Lățime de lucru (cm)
30
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion detașabilă
Tensiune (V)
36
Capacitate. (Ah)
6
Numărul de baterii necesare. (Bucată)
1
Performanță per încărcare a bateriei (m²)
200 250
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 50 max. 32 max. 67 max. 47
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
44 68
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
6.5
Greutate cu ambalaj (kg)
12.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
260 x 310 x 1150
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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