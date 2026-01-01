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    Aspirator profesional uscat Karcher CV 38/1 14351150 | Kärcher

    Aspirator vertical Kärcher CV 38/1, gri și negru, cu mâner ergonomic și roți pentru mobilitate.

    Aspirator vertical cu perie

    CV 38/1

    Cod produs: 1.435-115.0