Aspirator vertical cu perie CV 48/2 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator vertical cu perie
Cod produs: 1.057-328.0Aspirator vertical ergonomic, tip perie, CV 48/2 cu accesorii integrate și suporturi pentru cabluri, înlocuirea fără scule a periei și sistem de schimbare rapidă a cablului de alimentare. Performanță ridicată de suprafață
Tensiune (V)
220 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lățime de lucru (cm)
48
Vacuum (mbar / kPa)
200 / 20
Debit aer (l/s)
40
Performanță evaluată (W)
850
Capacitate container (l)
5.5
Diametru nominal standard ( )
35
Lungimea cablului (m)
12
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
65
Putere motor perii (W)
150
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
9.1
Greutate cu ambalaj (kg)
13.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
370 x 485 x 1215
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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