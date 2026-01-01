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    Aspirator vertical cu perie CV 48/2 | Kärcher

    Aspirator vertical Kärcher gri cu detalii galbene, tub flexibil și mâner ergonomic.

    Aspirator vertical cu perie

    CV 48/2

    Cod produs: 1.057-328.0

    Aspirator vertical ergonomic, tip perie, CV 48/2 cu accesorii integrate și suporturi pentru cabluri, înlocuirea fără scule a periei și sistem de schimbare rapidă a cablului de alimentare. Performanță ridicată de suprafață