Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator vertical cu perie
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.012-109.0
Tensiune (V)
36
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lățime de lucru (mm)
600
Vacuum (kPa / mbar)
11.7 / 117
Debit aer (l/h)
33.98
Performanță evaluată (W)
1620
Diametru nominal standard ( )
32
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
68
Putere motor perii (W)
373
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
187
Greutate cu ambalaj (kg)
323.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1241 x 787 x 1316
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
Citește online manualul de utilizare, simplu și rapid
Domenii de utilizare