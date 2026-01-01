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    Aspirator Kärcher profesional, gri, cu volan negru și roți, design robust și compact.

    Aspirator vertical cu perie

    CV 60/1 RS Bp Pack

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.012-109.0

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