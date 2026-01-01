Producător Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH Postfach 800D-71361 Winnenden 07195 903-0 kontakt@karcher.com Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.

Manual de utilizare Citește online manualul de utilizare, simplu și rapid Citește online