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    Aspirator vertical cu perie CV 60/2 RS | Kärcher

    Aspirator Kärcher profesional, gri, cu volan și perie rotativă în partea inferioară.

    Aspirator vertical cu perie

    CV 60/2 RS

    Cod produs: 1.011-027.0