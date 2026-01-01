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    Aspirator Kärcher cu perie rotativă, gri, cu mâner negru și roți laterale.

    Aspirator pentru mochete

    CVS 65/1 Bp

    Cod produs: 1.517-301.0

    • Operare autonomă cu baterii
    • Zgomot redus de funcționare
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