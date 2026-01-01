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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator pentru mochete
Acest aparat necesită instruire prealabilă.
Cod produs: 1.517-300.0
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Lățime de lucru (mm)
450
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
625
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
1800
Vacuum (mbar)
1
Capacitate container (l)
20
Puterea motorului (W)
300
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
56
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V)
36
Capacitate. (Ah)
7.5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Culoarea
antracit
Greutatea cu accesorii (kg)
40.7
Greutate cu ambalaj (kg)
47
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
980 x 675 x 1070
Set de livrare
Echipamente
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