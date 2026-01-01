Cu noul CVS 65/1, Kärcher completează un nou segment de produse pentru curățarea covoarelor de dimensiuni medii până la mari. Aspiratorul alimentat cu baterii prezintă rezultate bune de curățare pe diferite tipuri de covor comparabile cu alte modele de aspiratoare, lucru dovedit de testul ERP standard. Conceptul tehnologic combină autonomia și funcționarea silențioasă cu un preț excelent raportat la m² aspirat. Puternica baterie litiu-ion de 36 V facilitează până la 60 minute de funcționare continuă și curățarea a aproximativ 1.800 de metri pătrați de suprafață de covor cu o singură încărcare. Sistemul eficient de filtrare în două trepte, care cuprinde un prefiltru și un filtru pliat plat acoperit cu PTFE pentru clasele de praf L și M asigură o funcționare fără praf și cu nivel scăzut de funcționare de doar 56 dB(A). Rola principală de măturat pentru covoare poate fi ajustată pentru tipuri diferite de covoare. Acest lucru reduce uzura rolelor, previne eficient deteriorarea covorului și face posibilă curățarea aproape a oricărui tip de covor - de la fleece cu ac și velur scurt până la covoare bucle și velur lung. În set sunt incluse bateria și încărcătorul pentru baterie, precum și o perie laterală pentru curățarea colțurilor și marginilor.

Operare autonomă cu baterii Până la 60 de minute de funcționare continuă cu o singură încărcare a bateriei. Zgomot foarte mic de funcționare Pentru utilizări în zone sensibile la zgomot și în timpul orelor normale de lucru.