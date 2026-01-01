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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-156.0Solutie neutra de curatare activa, pe baza de sapun. Produce o pelicula de protectie anti-alunecare si anti-murdarie. Se lustruieste foarte usor. Confera un finisaj lucios, deosebit de stralucitor.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
9
Greutate (kg)
10.1
Greutate cu ambalaj (kg)
10.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
230 x 188 x 307
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare