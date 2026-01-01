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    Detergent profesional Kärcher RM 746, recipient verde de plastic, etichetă cu detalii produs și imagine cu podea curată.

    Detergent 746 ** 10 L

    Cod produs: 6.295-156.0

    Solutie neutra de curatare activa, pe baza de sapun. Produce o pelicula de protectie anti-alunecare si anti-murdarie. Se lustruieste foarte usor. Confera un finisaj lucios, deosebit de stralucitor.
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