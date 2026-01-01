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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
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Cod produs: 6.295-082.0Solutie de curatare speciala pentru toate tipurile de gresie ceramica fina. Dizolva foarte bine petele de ulei, grasime si minerale. Nu afecteaza proprietatile anti-alunecare ale gresiei. Nu contine tenside si se separa usor.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
11
Greutate (kg)
11.3
Greutate cu ambalaj (kg)
12.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
230 x 188 x 307
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare