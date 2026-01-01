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Țară: România
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Cod produs: 6.295-198.0CarpetPro Cleaner RM 767 pentru aspiratoarele spray-extractie, cu uscare rapida pentru suprafetele textile si tapiteriile elimina mirosurile neplacute si imbunatateste igiena podelei.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
7
Greutate (kg)
10.2
Greutate cu ambalaj (kg)
10.9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
230 x 188 x 307
Caracteristici
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