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    Recipientă de detergent Kärcher RM 767, etichetă cu detalii și imagine de utilizare pe covor.

    Detergent 767 ** 10 L

    Cod produs: 6.295-198.0

    CarpetPro Cleaner RM 767 pentru aspiratoarele spray-extractie, cu uscare rapida pentru suprafetele textile si tapiteriile elimina mirosurile neplacute si imbunatateste igiena podelei.
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