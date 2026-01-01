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Țară: România
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Cod produs: 6.295-677.0Detergent concentrat pentru curatare, extrem de activ, vascos, cu parfum proaspat. Adecvat pentru curatarea suprafetelor sanitare foarte murdare. Cu formula gel adera foarte bine la suprafete verticale ce trebuiesc curatate ( ex. vasele de toaleta )
Dimensiunea ambalajului (l)
1
Unitate ambalare (Bucată)
12
Valoare pH
2
Greutate (kg)
1.1
Greutate cu ambalaj (kg)
1.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
366 x 232 x 298
Caracteristici
Informații produs
Manual de utilizare
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare