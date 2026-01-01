Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Detergent Kärcher SanitPro Professional pentru curățarea profundă a WC-urilor, într-o sticlă roz de 1 litru.

    Detergent concentrat pentru obiecte sanitare, curatare de baza CA 10 C

    Cod produs: 6.295-677.0

    Detergent concentrat pentru curatare, extrem de activ, vascos, cu parfum proaspat. Adecvat pentru curatarea suprafetelor sanitare foarte murdare. Cu formula gel adera foarte bine la suprafete verticale ce trebuiesc curatate ( ex. vasele de toaleta )