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    Detergent concentrat pentru obiecte sanitare CA 10 C 62956780 | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher CA 10 C, roz, cu etichetă detaliată pe partea frontală.

    Detergent concentrat pentru obiecte sanitare, curatare de baza CA 10 C

    Cod produs: 6.295-678.0

    Detergent concentrat pentru curatare, extrem de activ, vascos, cu parfum proaspat. Adecvat pentru curatarea suprafetelor sanitare foarte murdare. Cu formula gel adera foarte bine la suprafete verticale ce trebuiesc curatate ( ex. vasele de toaleta )
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