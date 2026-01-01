Detergent FloorPro Escalator Cleaner, neutral RM 758 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-408.0Detergentul pentru scări rulante și elevatoare protejează suplimentar împotriva coroziunii. Îndepărtează murdăria care poate conține ulei, grăsime și minerale. Se poate utiliza pentru scări rulante fabricate de KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI și TOSHIBA, printre altele.
Dimensiunea ambalajului (l)
20
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
7
Greutate (kg)
20
Greutate cu ambalaj (kg)
21.8
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
280 x 250 x 430
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare