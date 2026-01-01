Detergent FloorPro Escalator Cleaner, neutral RM 758 | Kärcher

Cod produs : 6.295-408.0

Detergentul pentru scări rulante și elevatoare protejează suplimentar împotriva coroziunii. Îndepărtează murdăria care poate conține ulei, grăsime și minerale. Se poate utiliza pentru scări rulante fabricate de KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI și TOSHIBA, printre altele.