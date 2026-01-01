☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Detergent FloorPro Escalator Cleaner, neutral RM 758 | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher FloorPro RM 758, culoare verde, capac alb, etichetă cu imaginea unei scări rulante.

    Detergent FloorPro Escalator Cleaner, neutral RM 758

    Cod produs: 6.295-408.0

    Detergentul pentru scări rulante și elevatoare protejează suplimentar împotriva coroziunii. Îndepărtează murdăria care poate conține ulei, grăsime și minerale. Se poate utiliza pentru scări rulante fabricate de KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI și TOSHIBA, printre altele.
    Solicită o ofertă