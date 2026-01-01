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Țară: România
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Cod produs: 6.295-813.0Detergent de curatare in profunzime, pentru indepartarea murdariei rezistente sau a stratului de protectie de pe pardoseli alcaline rezistente. Indeparteaza chiar si cele mai dificile pete de ulei, grasime si depuneri minerale.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
13
Greutate cu ambalaj (kg)
11.5
Caracteristici
Informații produs
Manual de utilizare
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare