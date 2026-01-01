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    Recipientă de detergent Kärcher RM 752, de culoare verde, cu etichetă detaliată pe partea frontală.

    Detergent FloorPro Extra RM 752

    Cod produs: 6.295-813.0

    Detergent de curatare in profunzime, pentru indepartarea murdariei rezistente sau a stratului de protectie de pe pardoseli alcaline rezistente. Indeparteaza chiar si cele mai dificile pete de ulei, grasime si depuneri minerale.
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