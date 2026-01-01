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Țară: România
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Garanție de 2 ani
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Cod produs: 6.295-814.0Detergent de curatare in profunzime, pentru indepartarea murdariei rezistente sau a stratului de protectie de pe pardoseli alcaline rezistente. Indeparteaza chiar si cele mai dificile pete de ulei, grasime si depuneri minerale.
Dimensiunea ambalajului (l)
200
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
13
Greutate cu ambalaj (kg)
230
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare