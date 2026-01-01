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Țară: România
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Cod produs: 6.295-816.0Strat suplimentar de protectie,din polimer robust pentru pardoseli rezistente la apa. Excelenta putere de acoperire, aderenta, anti-alunecare si rezistent la abraziune. Rezistenta crescuta la alcool si dezinfectanti.
Dimensiunea ambalajului (l)
5
Unitate ambalare (Bucată)
2
Valoare pH
7
Greutate (kg)
5.1
Greutate cu ambalaj (kg)
5.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
192 x 145 x 248
Caracteristici
Informații produs
Manual de utilizare
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare