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    Recipientă albă de detergent Kärcher RM 782, etichetată cu detalii despre produs și o imagine a unui coridor interior.

    Detergent FloorPro Extra RM 782

    Cod produs: 6.295-816.0

    Strat suplimentar de protectie,din polimer robust pentru pardoseli rezistente la apa. Excelenta putere de acoperire, aderenta, anti-alunecare si rezistent la abraziune. Rezistenta crescuta la alcool si dezinfectanti.
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