Caracteristici

Pastreaza podelele ca noi

Adecvat pentru Sali de sport si universale, anti-alunecare in conformitate cu DIN V 18032-2:2001-04 (in functie de stratul de acoperire al podelei).

Economic, usor de aplicat, mentiere lunga in timp

Putere mare de acoperire, datorita continutului foarte ridicat de solide; acopera cu 1 pana la 2 straturi

Putere mare de acoperire, ideal pentru utilizarea pe pardoseli absorbante si vechi, uzate

Timp de uscare rapid

Extrem de rezistent la uzura datorita abraziunii mari si rezistentei la impact, asigura si o protectie excelenta impotriva urmelor (de exemplu, urme de tocuri)

Rezistenta crescută la agentii de curatare cu continut de alcool si dezinfectanti

Aderenta excelenta la acoperirea podelelor

Pentru zonele de trafic intens si de utilizare intensa(de exemplu, ateliere sau fabrici, spitale, scoli)

rezistent la alunecare conform DIN 51131 si DIN EN 13893 (in functie de podea)