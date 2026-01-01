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Țară: România
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Cod produs: 6.295-651.0Agent de curatare puternic pentru pardoseli industriale,indeparteaza fara efort ulei, grasime, funingine si minerale. Cu formularea eco!efficency, este deosebit de economic, eficient si prietenos cu mediul.
Dimensiunea ambalajului (l)
10
Unitate ambalare (Bucată)
1
Valoare pH
12
Greutate cu ambalaj (kg)
10.9
Caracteristici
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare