Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Recipientă albastră de detergent Kärcher RM 69, etichetată cu detalii despre produs și imaginea unui depozit.

    Detergent FloorPro RM 69 eco!efficiency

    Cod produs: 6.295-651.0

    Agent de curatare puternic pentru pardoseli industriale,indeparteaza fara efort ulei, grasime, funingine si minerale. Cu formularea eco!efficency, este deosebit de economic, eficient si prietenos cu mediul.