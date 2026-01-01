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    Detergent FloorPro RM 69 eco!efficiency 62956530 Karcher | Kärcher

    Recipientă albastră de detergent Kärcher RM 69, cu etichetă detaliată pe partea frontală.

    Detergent FloorPro RM 69 eco!efficiency

    Cod produs: 6.295-652.0

    Agent de curatare puternic pentru pardoseli industriale,indeparteaza fara efort ulei, grasime, funingine si minerale. Cu formularea eco!efficency, este deosebit de economic, eficient si prietenos cu mediul.
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