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    Detergent FloorPro Extra RM 752 62958130 Karcher | Kärcher

    Recipient de detergent Kärcher RM 754, cu etichetă detaliată și capac alb.

    Detergent FloorPro RM 754

    Cod produs: 6.295-811.0

    Agent de curatare extrem de eficient pentru indepartarea usoara a petelor cerate si polimer, acoperiri pe pardoseli rezistente la apa si alcaline sensibile. Nu necesita clatire.
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