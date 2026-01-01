Detergent FloorPro Extra RM 752 62958130 Karcher | Kärcher

Caracteristici

Solutie puternica pentru curatarea de baza si destratificare

Indeparteaza ceara si polimerul de protectie de pe suprafete

Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale

Pentru utilizare universală

Cu o gamă largă de aplicații: potrivit pentru suprafețele rezistente la apă, suprațete sensibile alkaline (linoleu) sau rezistent-alkaline (PVC)

Compatibilitate excelenta cu materialul

Ph scazut

Nu necesita timp pentru clatire

Potrivit si pentru curatenia de intretinere

Sigur si usor de utilizat

Miros placut si proaspat de lamaie