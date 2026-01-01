Detergent pentru curatarea in profunzime a podelelor RM 784 62958170 | Kärcher

Caracteristici

Produce un luciu semi-mat

Acopera cu doar doua straturi

Timp de uscare rapid

Indeparteaza murdaria persistenta

rezistent la pete de ulei datorita rezistentei ridicate a agentilor de curatare

Zona de acoperire mult mai mare in curatarea de intretinere

Zonele uzate sunt usor de reparat

De asemenea, potrivit pentru curatarea normala (spray de curatare, stergere) si curatare de intretinere (cu mopul)

Potrivit pentru indepartarea peliculei de protectie, fara apa

Proprietati excelente de curgere

Usor de lustruit