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    Detergent pentru curatarea in profunzime a podelelor RM 784 62958170 | Kärcher

    Recipientă de detergent Kärcher RM 784, etichetă cu detalii și imaginea unui coridor interior.

    Detergent FloorPro RM 784

    Cod produs: 6.295-817.0

    Dispersie de polimer pentru curatarea initiala, intermediara si intretinerea podelelor. Formează un strat anti-alunecare, rezistent la murdarie, impermeabil si rezistent la abraziune. Putere mare de acoperire.
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