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    Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza) 36371700 | Kärcher

    Conector din alamă cu furtun transparent și cap galben cu inscripția "CHEM".

    Detergent-Injector pentru presiune inalta

    Cod produs: 3.637-170.0

    Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%
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