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    Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze) 46370320 | Kärcher

    Adaptor de detergent Kärcher cu furtun alb și conectori metalici.

    Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)

    Cod produs: 4.637-032.0

    Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduse. Dozare maxima de aproximativ 15%.
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