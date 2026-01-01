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    Detergent pentru curatarea covoarelor, pudra, RM 760 | Kärcher

    Recipientă albă cu detergent profesional Kärcher CarpetPro RM 760 OA, etichetă cu detalii de utilizare și informații tehnice.

    Detergent pentru curatarea covoarelor, pudra, RM 760

    Cod produs: 6.295-847.0

    CarpetPro Cleaner RM 760 - pudra, pentru aspiratoarele cu spray-extractie, cu performante excelente de curatare. Tehnologie iCapsol de incapsulare apoi aspirare a murdariei. Nu necesita clatire!
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