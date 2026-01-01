Detergent pentru curatarea covoarelor, pudra, RM 760 | Kärcher

Formulat pentru curățarea mecanică profundă a covoarelor într-un singur pas, fără a fi nevoie de clătire: curățătorul nostru de covoare CarpetPro iCapsol, pulbere RM 760 OA. Potrivit pentru utilizare cu mașinile noastre de extracție prin pulverizare Puzzi, precum și cu mașinile de curățat covoare (BRC), această puternică pulbere de curățare dispune de tehnologia inovatoare iCapsol. Atunci când este aplicat pe acoperirile textile ale podelelor, murdăria este literalmente încapsulată, apoi cristalizează pe măsură ce se usucă, astfel încât poate fi pur și simplu aspirată cu o perie de aspirator fără nicio clătire. Acest lucru asigură timpi de uscare foarte scurți, astfel încât utilizatorii pot călca din nou pe covor într-un timp scurt. Chiar și murdăria puternică pe bază de ulei, grăsime și minerale este îndepărtată în mod fiabil, în timp ce absorbantul de mirosuri integrat elimină eficient mirosurile neplăcute, cum ar fi fumul de țigară, urina sau transpirația. Curățătorul profund fără fosfați este certificat de Woolsafe, astfel încât poate fi utilizat nu numai pentru fibre sintetice, ci și pentru fibre naturale din lână. Formula sa sub formă de pulbere îl face simplu și sigur de ma