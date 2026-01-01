Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Recipientă de detergent Kärcher RM 751, de culoare roșie, cu etichetă detaliată pe partea frontală.

    Detergent pentru curatarea in profunzime a podelei, acid RM 751 ASF

    Cod produs: 6.295-129.0

    Deteregent curatare profunda, acid, pentru aparate de curatare a podelei. Indeparteaza in mod eficient urme de ciment, depunerile si rezidurile, precum calcarul, rugina, petele de bere sau de lapte. Ideal pentru curatarea finala a santierelor.
    Solicită o ofertă