Detergent curataree in profunzime a podelei, acid RM 751 ASF 62951290 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-586.0Deteregent curatare profunda, acid, pentru aparate de curatare a podelei. Indeparteaza in mod eficient urme de ciment, depunerile si rezidurile, precum calcarul, rugina, petele de bere sau de lapte. Ideal pentru curatarea finala a santierelor.
Dimensiunea ambalajului (l)
2.5
Unitate ambalare (Bucată)
4
Valoare pH
1
Greutate cu ambalaj (kg)
3
Caracteristici
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Fișă cu date de securitate
Garanția Legală
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare