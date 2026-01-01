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    Detergent curataree in profunzime a podelei, acid RM 751 ASF 62951290 | Kärcher

    Recipient negru de detergent Kärcher FloorPro RM 751, etichetă cu detalii despre produs și utilizare.

    Detergent pentru curatarea in profunzime a podelei, acid RM 751 ASF

    Cod produs: 6.295-586.0

    Deteregent curatare profunda, acid, pentru aparate de curatare a podelei. Indeparteaza in mod eficient urme de ciment, depunerile si rezidurile, precum calcarul, rugina, petele de bere sau de lapte. Ideal pentru curatarea finala a santierelor.
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