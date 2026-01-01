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    Detergent pentru dezinfectare RM 732, 200 L | Kärcher

    Butoi albastru cu etichetă Kärcher RM 732 pe partea frontală, într-un mediu neutru.

    Detergent pentru dezinfectare RM 732, 200 L

    Cod produs: 6.295-417.0

    Detergent dezinfectant. Are un efect bactericid, fungicid și parțial virucid, are un efect de curățare foarte bun. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
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