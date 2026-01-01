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    Detergent pentru dezinfectare RM 732 | Kärcher

    Bidon de detergent lichid dezinfectant Kärcher RM 732, capac alb, etichetă cu detalii despre produs.

    Detergent pentru dezinfectare RM 732

    Cod produs: 6.295-596.0

    Detergent dezinfectant. Are un efect bactericid, fungicid și parțial virucid, cu rezultate de curățare foarte bune. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.